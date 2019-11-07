الهلال لا يعرف التعادل في محيط الرعب بالآسيوية

المواطن - مروة نبيل

يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مستوى مميزًا خلال مباريات دوري أبطال آسيا التي تُقام على استاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”.

ويلعب الهلال ضد أوراوا ريد دياموندز على محيط الرعب، مساء يوم السبت المقبل، على أن تُقام مباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019 في اليابان، يوم 24 من شهر نوفمبر الجاري.

ولعب الهلال 6 مباريات في دوري أبطال آسيا 2019 على ملعب محيط الرعب، ولم يحسم التعادل أي مواجهة، حيث نجح في تحقيق الفوز 4 مرات، وخسر مرتين أمام الأهلي والسد القطري.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في تسجيل 11 هدفًا على ملعب محيط الرعب في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا، واستقبل 7 أهداف، وتمكن من الحفاظ على نظافة شباكه في مباراتي استقلال طهران الإيراني والعين الإماراتي.