الهلال متخصص هز الشباك بالشوط الثاني

المواطن - مروة نبيل

يتألق لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال هجوميًا خلال أحداث الشوط الثاني من مباريات بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

ونجح الهلال في تسجيل 24 هدفًا خلال النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال آسيا، 9 منها في الشوط الأول، بمعدل 3 أهداف في الدقائق من 1 حتى 15، ومثلها من 15 إلى 30، ومثلها أيضًا في الربع ساعة الأخيرة.

وسجل لاعبو الهلال 15 هدفًا في الشوط الثاني من مباريات دوري أبطال آسيا 2019، بمعدل 6 أهداف في الربع ساعة الأولى، وأحرز الفرنسي بافيتيمبي جوميز 3 أهداف منهم.

وأحرز لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال 4 أهداف خلال الدقائق من 60 حتى 75، و5 أهداف في الربع ساعة الأخيرة من مباريات دوري أبطال آسيا 2019.

ويلعب الهلال ضد أوراوا على استاد سايتاما، يوم الأحد المقبل، علمًا بأن الزعيم نجح في الفوز بهدف دون رد في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2019 الذي أُقيم على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.