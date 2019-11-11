الهلال مُعجب بـ نجم #الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

كشف أحد النقاد الرياضيين عن اهتمام نادي الهلال بالتعاقد مع البرازيلي رومارينيو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد.

وقال الناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل عبر حسابه الرسمي في تويتر: “الهلال يرغب بالتعاقد مع العين المفتحة في الاتحاد من اللاعبين الأجانب وهو رومارينيو، نفسي أشوف ردة فعل بعض إعلاميي الاتحاد اللي أصبحوا هلاليين أكثر من أنفسهم”.

وتابع المريسل: “وش المشكلة الاتحاد سيئ هالموسم ومن باب الدعم يروح للهلال”.

جدير بالذكر أن رومارينيو نجح في التألق تهديفيًا مع نادي الاتحاد في الفترة الأخيرة، رغم تراجع نتائج العميد، كما تألق رومارينيو بشكل كبير في مباراة الاتحاد والرياض في كأس خادم الحرمين الشريفين حيث سجل ” هاتريك” في شباك الرياض.

يذكر أن الهلال فاز على نادي أوراوا الياباني بهدف دون رد أول أمس السبت في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، وستُقام مباراة العودة يوم 24 نوفمبر الجاري في العاصمة اليابانية طوكيو.

من ناحية أخرى، أعرب الرئيس التنفيذي لنادي الاتحاد، حمد الصنيع، عن استغرابه من قرار لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد الكرة، برفض احتجاج العميد ضد مشاركة أحمد مصطفى مع أبها بعد قيده كلاعب مواليد، رغم أنه مثّل منتخب مصر الأولمبي.

وعلق الصنيع على هذه الأزمة خلال تصريحاته لبرنامج “الدوري مع وليد”: “جاءنا الرد بأنه قُبل شكلًا ورُفض موضوعًا، ولنا حق الاستئناف، كنا نتمنى على أقل تقدير أن يتم الاستناد على مادة في رفض احتجاجنا”.

وتابع: “ولكن عمومًا القانون يكفل لنا أن نُقدم بأسباب القرار والحيثيات خلال 5 أيام، ومن وصول القرار لدينا 48 ساعة، وهذا ما تم طلبنا حيثيات الرفض، ودفعنا رسوم الاستئناف لكننا متأكدون من موقفنا”.

وأضاف الرئيس التنفيذي لنادي الاتحاد قائلًا: “نريد معرفة المادة التي تم الاستناد عليها في رفض احتجاجنا لكي نعرف هل نكمل في الاستئناف أو لا؟.. وتلقائيًّا سوف نُطالب بالحيثيات”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “كنت أتمنى أن يصدر قرار قبل أن يلعب أبها المباراة التالية لكيلا يُشارك اللاعب، ولكن اللجنة من حقها أن تأخذ القرار في الوقت المناسب لها، وبالنسبة لي القضية واضحة ولا تحتاج لاجتهاد”.