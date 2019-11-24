الهلال وأوراوا .. تعادل سلبي بالشوط الأول

المواطن - محمد سمعه

انتهى الشوط الأول من مباراة الهلال وأوراوا الياباني بالتعادل السلبي بين الفريقين في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

وبدأ الهلال المباراة ضاغطًا بشكل قوي هجوميًا حيث تحرك سالم الدوسري وجيوفنكو وغوميز لإرباك دفاع أوراوا ولكن دون وجود تركيز في اللمسة النهائية.

وأنقذ المدافع علي البليهي لاعب الهلال، فرصة هدف محقق لنادي أوراوا عندما وضع جسده سدًا منيعًا أمام تصويبة من أحد لاعبي أوراوا في الدقيقة الثالثة والعشرين من عمر الشوط الأول.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي في مباراة مُقامة على ملعب سايتاما 2002 باليابان.

وكان الهلال فاز ذهابًا في الرياض بهدف دون رد سجله اللاعب أندري كاريلو.