الهلال ودوري أبطال آسيا .. السر في 180 دقيقة

المواطن - محمد سمعه

أصبحت الجماهير الهلالية على استعداد تام لتحمل رؤية فريقها يخسر أي بطولة في مقابل الفوز بلقب دوري أبطال آسيا، والغائب عن صفوف الزعيم منذ عام 2000.

ويعي الجمهور الهلالي تمامًا أن السر سيكون في 180 دقيقة، وهي مباراتا الذهاب والإياب في نهائي نسخة 2019 ضد نادي أوراوا الياباني.

ويرغب فريق الهلال في تحقيق الحلم والتتويج بلقب دوري أبطال آسيا، أملًا في التأهل لبطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخ الهلال.

وسيعتمد فريق الهلال على أغنية “راح الشتاء وجانا شتاء وأنا انتظاري لمتى، مهما يكون عندي شعور بنلتقي” من أجل الاقتراب من التتويج باللقب الآسيوي الذي طال انتظاره.

وسيكون الهدف الرئيسي للاعبي الهلال عند مواجهة نادي أوراوا الياباني غدًا السبت، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا هو الثأر من الفريق الياباني الذي خطف اللقب من أنياب الهلال في النهائي نسخة عام 2017.

ويخطط الهلال لمعاقبة أورارا على طريقة مباراتي ليفربول الإنجليزي وميلان الإيطالي في نهائي دوري أبطال أوروبا عامي 2005 و2007.

وكان ميلان الإيطالي خسر نهائي دوري أبطال أوروبا في عام 2005 لمصلحة ليفربول بركلات الترجيح بعد التعادل 3- 3 في الوقت الأصلي، ثم رد ميلان اعتباره بالفوز على ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا 2007 الذي أُقيم في العاصمة اليونانية أثينا.

ويخوض خمسة لاعبين من الفريق الأول لكرة القدم بـ الهلال النهائي القاري الثالث لهم في بطولة دوري أبطال آسيا، خلال آخر خمس سنوات.

وخاض كل من “محمد الشلهوب، ياسر الشهراني، سلمان الفرج، سالم الدوسري، نواف العابد” نهائي دوري أبطال آسيا مع الهلال عامي 2014 و2017 ضد ناديي ويسترن سيدني الأسترالي وأوراوا الياباني على الترتيب، لكن الحظ لم يُحالف الهلال للفوز باللقب الآسيوي في العامين.

وستكون الفرصة ذهبية للخماسي الهلالي في حال وُفق الهلال في الفوز في مجموع المباراتين على نادي أورارا من أجل تحقيق اللقب الثالث للأزرق في دوري أبطال آسيا والتأهل للمرة الأولى إلى بطولة كأس العالم للأندية المقررة في ديسمبر المقبل في قطر.

تُقام مباراة الهلال وأوراوا غدًا في تمام السابعة والنصف على ملعب الجامعة، بينما تُقام مباراة العودة يوم 24 نوفمبر الجاري.