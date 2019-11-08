الهلال.. وكسر عُقدة العراقي صباح مع الأندية السعودية

المواطن - مروة نبيل

أسند الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مهمة إدارة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2019 بين الهلال وأوراوا ريد دياموندز الياباني إلى الحكم العراقي علي صباح.

ويُساعد علي صباح في إدارة مباراة الهلال وأوراوا الياباني، يوم غد السبت، حيدر عبدالحسن وأمير داود، الحكم الرابع واثق مدلل، الحكم الإضافي الأول مهند قاسم، والحكم الإضافي الثاني عمر اليعقوبي من سلطنة عمان.

ويُعد علي صباح أول حكم عراقي يدير نهائي دوري آسيا، بعدما ظهر بشكل مميز منذ تقلده الشارة الدولية في عام 2010، حيث شارك في إدارة مباريات كأس التحدي الآسيوي 2011، كأس آسيا تحت 16 عامًا، وحكم أكثر من 70 مباراة دولية.

وتُعتبر مباراة الهلال وأوراوا ريد دياموندز الياباني، هي الأولى الذي يُديرها للزعيم في منافسات بطولة دوري أبطال آسيا، ولكنه قاد مباراتين للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المسابقة القارية عام 2017.

ولم يعرف النادي الأهلي الفوز تحت قيادة العراقي صباح في دوري أبطال آسيا، حيث تعادل ضد سوان سامسونج الكوري بهدفين لكل منهما، وتكررت النتيجة ذاتها أمام العين الإماراتي.

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لكسر تعادلات الأندية السعودية في المباريات الآسيوية تحت قيادة علي صباح، وتحقيق الفوز على أوراوا الياباني، لتسهيل مهمته في مباراة الإياب.