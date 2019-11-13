الهلال يؤجل انطلاق كأس الخليج

المواطن - مروة نبيل

أعلن اتحاد كأس الخليج العربي، اليوم الأربعاء، عن تأجيل انطلاق منافسات بطولة خليجي 24 المقرر إقامتها في قطر نهاية الشهر الجاري.

وقرر الاتحاد أن تنطلق بطولة كأس الخليج لكرة القدم، يوم 26 بدلًا من 24 نوفمبر الجاري، وتنتهي منافساتها في الثامن من شهر ديسمبر المقبل، نظرًا لمشاركة الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد أوراوا في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019، يوم 24 من شهر نوفمبر الجاري، في اليابان، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الزعيم بهدف دون رد.

وكان اتحاد كأس الخليج العربي قد أعلن أيضًا عن إجراء قرعة جديدة لمنافسات بطولة خليجي 24، يوم غد الخميس، بعد عودة مشاركة منتخبات السعودية، الإمارات والبحرين.

ومن المقرر أن تضم كل مجموعة في القرعة الجديدة لبطولة كأس الخليج لكرة القدم 4 منتخبات، على أن يتأهل المتصدر والوصيف إلى الدور قبل النهائي، حيث يواجه أول المجموعة صاحب المركز الثاني في المجموعة الأخرى.