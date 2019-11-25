الهلال يصل الدرعية.. والشلهوب يرفع الكأس

المواطن - مروة نبيل

وصلت- قبل قليل- بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى الدرعية؛ للاحتفال بلقب دوري أبطال آسيا 2019.

ونشر حساب القناة الرياضية السعودية الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لوصول بعثة الهلال إلى الدرعية، وسط حضور جماهيري كبير في الاحتفالية الاستثنائية.

كما نشرت القناة الرياضية السعودية عبر “تويتر”، مقطع فيديو لقائد الفريق الأول، محمد الشلهوب وهو يرفع كأس دوري أبطال آسيا 2019 وسط تحية زملائه.

وتُوج الهلال بالأمس بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة بعد فوزه على نادي أوراوا الياباني بثلاثية دون رد في مجموع المباراتين، حيث فاز ذهابًا بهدف نظيف، وكرر فوزه في مباراة الإياب بنتيجة 2/ 0.

وسيُشارك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في منافسات بطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، في النسخة الحالية التي ستُقام في قطر وتنطلق في 11 ديسمبر المقبل.