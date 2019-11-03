الهلال يضرب #عرعر برباعية في كأس الملك سلمان

المواطن - مروة نبيل

انتهت- منذ قليل- مباراة الهلال ضد عرعر، التي أُقيمت على إستاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، ضمن منافسات دور الـ64 من كأس خادم الحرمين الشريفين، بفوز الزعيم بنتيجة 4/ 1.

الهلال ضد عرعر:

وبدأت مباراة الهلال ضد عرعر بضغط كبير من الزعيم، وأهدر لاعبه البرازيلي كارلوس إدواردو فرصة التقدم في الدقيقة الثامنة، ورد الضيوف عن طريق تسديدة بندر عودة، ولكنها مرت بجوار القائم.

وأطلق نجم الزعيم صالح الشهري تسديدة قوية، ولكن الحارس ناصر العنزي تصدى لها، ثم حصل الأزرق على ركلة حرة في الدقيقة 43 نفذها هتان باهبري، ليحولها اللاعب عادل هماني في الشباك بالخطأ في مرماه، لينتهي الشوط الأول من مباراة الهلال ضد عرعر بتقدم الأزرق بنتيجة 1/ 0.

انتفاضة الهلال:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني من مباراة الهلال ضد عرعر اليوم، انتفض لاعبو الزعيم، وكاد الشهري أن يسجل الهدف الثاني، ولكن حارس الضيوف واصل تألقه، وأبعد تسديدته بشكل رائع.

وسجل قائد الزعيم محمد الشلهوب الهدف الثاني من تسديدة قوية في الدقيقة 57، وواصل الأزرق السيطرة على أحداث مباراة الهلال ضد عرعر قبل أن يُعزز إدواردو تقدم فريقه بهدف ثالث من كرة رأسية مميزة في الدقيقة 81.

واختتم هتان باهبري أهداف الزعيم في الدقيقة 94، وسجل البديل فهران فالح هدفًا شرفيًّا لفريقه، لتنتهي مباراة الهلال ضد عرعر بفوز الأزرق بنتيجة 4/ 1، وتأهله إلى دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.