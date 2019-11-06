الهلال ينتظر خسارة النصر والفيصلي نقطتين

المواطن - محمد سمعه

سيراقب نادي الهلال اليوم الأربعاء باهتمام بالغ مباراة النصر والفيصلي المؤجلة من الجولة السادسة في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبالطبع ستكون النتيجة الأنسب لفريق الهلال هي خسارة كل من النصر والفيصلي لنقطتين حيث إن التعادل السلبي أو التعادل الإيجابي سيُحافظ على الصدارة للهلال.

ويملك النصر 17 نقطة في المركز الثاني، بينما يتواجد الفيصلي في المركز الثالث برصيد 17 نقطة.

ومرّ فريق الهلال بحالة من تذبذب الأداء والمستوى في الفترة الأخيرة، حيث خسر من النصر في الجولة الثامنة بنتيجة 2-1 في جامعة الملك سعود، وتعادل مع الفتح بنتيجة 3-3.

واستعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بريقه خلال مبارياته الأخيرة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قبل مباراته ضد الفيصلي اليوم.

ويلعب النصر ضد الفيصلي اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، في المباراة المؤجلة من منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في تحقيق الفوز خلال آخر 6 مباريات لعبها يوم الأربعاء في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ما يُعد بمثابة الفأل الحسن قبل مباراته ضد الفيصلي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بـ الهلال لمواجهة نادي أوراوا الياباني يوم السبت المقبل في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، حيث من المقرر إقامة المباراة على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.