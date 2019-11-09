#الهلال يهزم الحظ السيئ ويسقط أوراوا العنيد
في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا

#الهلال يهزم الحظ السيئ ويسقط أوراوا العنيد

2019/11/09
الساعة 9:24 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

تمكن نادي الهلال من الفوز على فريق أوراوا الياباني بهدف دون رد في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

وبدأ الهلال الشوط الأول ضاغطًا بكل قوة، وذلك من أجل تسجيل الهدف الأول، حيث سنحت له 3 فرص تهديفية محققة عبر الإيطالي سيباستيان جيوفنكو وعلي البليهي، ولكن الحارس الياباني لأوراوا تألق وصد الكرات الثلاث.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، حيث ينتظر الجمهور الهلالي رؤية فريقه المفضل يُسجل أهدافًا في الشوط الثاني.

وفي الشوط الثاني، افتتح اللاعب البيروفي أندري كاريلو التسجيل لنادي الهلال في مباراة أوراوا الياباني، حيث سجل الهدف الأول برأسية متقنة في الدقيقة الستين، بعد عرضية متقنة من اللاعب محمد البريك.

جدير بالذكر أن مباراة العودة بين الهلال وأوراوا ستُقام يوم 24 نوفمبر على في العاصمة اليابانية طوكيو.

‎وسوم

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