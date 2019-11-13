الهلال يُثمن دعم ولي العهد بالطائرات

المواطن - مروة نبيل

رفع مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل شكره وتقديره إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بعد توجيهه بتخصيص 4 طائرات لنقل الجماهير إلى اليابان، لمؤازرة الزعيم ضد أوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا 2019، يوم 24 نوفمبر.

وثمّن نادي الهلال دعم ولي العهد لممثل الوطن في هذا المحفل الخارجي؛ وذلك امتدادًا لدعمه التاريخي لقطاع الرياضة، والذي أثمر عن نقلة نوعية تعيشها الرياضة السعودية على الأصعدة كافة، وبما يتواكب مع النهضة التي تعيشها المملكة في مختلف المجالات.

وأكد الهلال في بيانه أن الإدارة تعتزم تخصيص الطائرات لأعضاء القوة الزرقاء المسجلة بياناتهم لدى النادي والذين ساهموا في وصول الهلال إلى النهائي من خلال تفاعلهم مع الفريق في جميع مبارياته.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد نجح في الفوز على أوراوا الياباني بهدف دون رد سجله البيروفي أندريه كاريلو في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2019 التي أُقيمت على استاد جامعة الملك سعود في الرياض.