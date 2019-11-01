الهلال يُحافظ على صدارة تصنيف الأندية العربية عالميًا

المواطن - مروة نبيل

حافظ نادي الهلال على صدارة تصنيف الأندية العربية لشهر أكتوبر، وذلك وفقًا لموقع club world ranking المهتم بالتصنيفات العالمية.

وتواجد الهلال في المركز الـ17 عالميًا برصيد 9594 نقطة، رغم فقدانه لـ243 نقطة، بعد خسارته أمام السد والنصر في دوري أبطال آسيا ودوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مستفيدًا من تراجع نتائج الفرق القريبة منه.

وجاء الهلال في صدارة تصنيف الأندية السعودية والعربية، كما تفوق على العديد من الأندية العالمية، ومنهم يوفنتوس الإيطالي الذي احتل المركز الـ20، وباريس سان جيرمان صاحب المركز الـ21.

وعلى صعيد الأندية السعودية، تواجد النصر في المركز الـ32 عالميًا، يليه الاتحاد في المركز الـ51، ثم الأهلي صاحب المركز الـ76، فيما احتل النادي الأهلي المصري المركز الـ40 برصيد 7299.

ويقوم club world ranking، بحساب نقاط التصنيف بشكل أسبوعي وفقًا للمباريات التي يخوضها كل فريق سواء المحلية أو القارية، مع الاهتمام بعدد الأهداف ونتيجة المباراة ومدى أهميتها، وتصنيف الدوري.