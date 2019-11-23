الهلال يُحقق إنجازًا مبشرًا للمرة الأولى

المواطن - محمد سمعه

حقق نادي الهلال إنجازًا مبشرًا في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا أمام فريق أوراوا الياباني، وذلك قبل خوض مباراة الإياب غدًا في تمام الواحدة ظهرًا بتوقيت المملكة.

ويشعر الجمهور الهلالي بالتفاؤل بعد نجاح الأزرق في الفوز ذهابًا وللمرة الأولى في النهائي الآسيوي، حيث تأهل لنهائي دوري أبطال آسيا في عام 2014، لكنه خسر ذهابًا أمام ويسترن سيدني الأسترالي، وفي ذهاب نهائي دوري الأبطال نسخة 2017، تعادل الهلال في الرياض ضد أوراوا الياباني.

ويملك المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز، لاعب الهلال، رقمًا مميزًا من الناحية التهديفية، وذلك قبل مواجهة أوراوا الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

وتقول الإحصائية: إن غوميز نجح في إحراز 8 أهداف خارج ملعب الهلال في دوري أبطال آسيا.

أوراق رابحة للهلال:

ويعتمد المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني للهلال، على العديد من المفاتيح المميزة في الأزرق من أجل تحقيق النتائج الإيجابية، وهم: الإيطالي جيوفنكو، الفرنسي بافيتيمبي غوميز، سالم الدوسري، محمد كنو، سلمان الفرج، كاريلو، علي البليهي، ياسر الشهراني، جانج هيون سو.

وستتجه الأنظار بقوة في مباراة الغد في فريق الهلال إلى جيوفنكو وغوميز وكاريلو، خاصة أن الثلاثي الهجومي سيكون عليه عبء إحراز الأهداف خارج الديار من أجل الاقتراب بالهلال للفوز باللقب الآسيوي.

أخطر عنصر في الهلال:

وكان المدرب ساتوشي أوتوسكي، مدرب أوراوا، أكد أن كاريلو هو عنصر الخطورة الأبرز في صفوف الهلال، الذي يجب عمل ألف حساب له في لقاء العودة.

أما بالنسبة لفريق أوراوا فمع عودة الحارس الياباني نيشيكاوا سيتم إضافة قوة مميزة لفريق أوراوا في مركز حراسة المرمى، خاصة أن نيشيكاوا لم يُشارك في مباراة الذهاب بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات.

ويعتمد المدرب أوتوسكي على العديد من اللاعبين القادرين على صناعة الفارق في نادي أوراوا مثل “ماكينو في خط الدفاع، هاشيوكا الظهير الأيمن، سكيني الظهير الأيسر، فابريسيو وإيفرتون في خط الوسط، شينزو كوروكي في خط الهجوم”.