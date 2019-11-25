الهلال يُعادل إنجاز بوهانغ ستيلرز

المواطن - مروة نبيل

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رقمًا مميزًا، بعد فوزه بلقب دوري أبطال آسيا 2019 للمرة الثالثة في تاريخه.

وتُوج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخه بعد فوزه على نادي أوراوا الياباني بثلاثية دون رد في مجموع المباراتين، حيث فاز ذهابًا بهدف نظيف، وكرر فوزه في مباراة الإياب بنتيجة 2/ 0.

وأوضح حساب دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن نادي الهلال انضم إلى بوهانغ ستيلرز كأكثر الأندية تحقيقًا للبطولة “3 مرات”، وأصبح أول بطل من غرب آسيا منذ السد القطري عام 2011.

وحصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على لقب دوري أبطال آسيا أعوام 1991 و2000، و2019 التي تُعد أول ألقابه بالنسخة الجديدة.

وسيُشارك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في منافسات بطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، خلال النسخة الحالية التي ستُقام في قطر وتنطلق يوم 11 من شهر ديسمبر المقبل.