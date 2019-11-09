الهلال يُهدر 3 فرص ويُنهي الشوط الأول بالتعادل السلبي

المواطن - محمد سمعه

أنهى نادي الهلال الشوط الأول من مباراته أمام أوراوا الياباني بالتعادل السلبي، ضمن مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

وبدأ الهلال الشوط الأول ضاغطًا بكل قوة، وذلك من أجل تسجيل الهدف الأول، حيث سنحت له 3 فرص تهديفية محققة عبر الإيطالي سيباستيان جيوفنكو وعلي البليهي، ولكن الحارس الياباني لأوراوا تألق وصد الكرات الثلاث.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، حيث ينتظر الجمهور الهلالي رؤية فريقه المفضل يُسجل أهدافًا في الشوط الثاني.

جدير بالذكر أن مباراة العودة بين الهلال وأوراوا ستُقام يوم 24 نوفمبر الجاري في العاصمة اليابانية طوكيو.

وسبق لنادي الهلال الفوز بلقب دوري أبطال آسيا في مناسبتين عامي 1992 و2000، حيث يأمل الهلال في التتويج بالبطولة الآسيوية للمرة الثالثة في تاريخه.