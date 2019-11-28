الهلال يُهيمن على التشكيلة المثالية لنهائي آسيا

المواطن - مروة نبيل

هيمن لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على التشكيلة المثالية لنهائي دوري أبطال آسيا 2019 بالكامل، والتي توج الزعيم بلقبها.

واختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، تشكيلة فريق الهلال بالكامل التي بدأ بها مباراة الإياب ضد أوراوا ريد دايموندز الياباني على استاد سايتاما، يوم الأحد الماضي، والتي انتهت بفوز الزعيم بهدفين دون رد.

وجاءت التشكيلة المثالية لنهائي أبطال آسيا كالتالي؛ عبدالله المعيوف، محمد البريك، يانغ هيون سو، علي البليهي، ياسر الشهراني، أندريه كاريلو، عبدالله عطيف، سلمان الفرج، سالم الدوسري، سيباستيان جيوفينكو وبافيتيمبي غوميز.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد توج نجم الهلال سالم الدوسري بجائزة لاعب الأسبوع في بطولة دوري أبطال آسيا 2019، بعد تألقه في المباراة النهائية، وتسجيله الهدف الأول في شباك أوراوا الياباني.