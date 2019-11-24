الهند تعتقل سعودياً بتهمة صناعة المخدرات

المواطن - متابعة

اعتقلت شرطة مدينة جونتور بولاية أندرا براديش الهندية، مواطنًا سعوديًا بتهمة صناعة المخدرات في شقته في مجمع سكني في المدينة.

وبحسب موقع تايمز أوف إنديا، اقتحمت الشرطة الشقة في وقت متأخر من مساء أمس، وصادرت بعض المواد الخام المستخدمة في صناعة المخدرات.

ورفضت الشرطة الإفصاح عن هوية المتهم، مكتفية بأنه شاب في الخامسة والعشرين، ويدرس علوم التكنولوجيا في جامعة خاصة في ضواحي المدينة، وجاء من الرياض منذ 4 سنوات.

وقالت الصحيفة الهندية، إنه على الرغم من أنه أُلقي القبض على أفراد من بلدان أخرى بتهمة صناعة وترويج المخدرات في ولايتي أندرا براديش وتيلانجانا، إلا أنه هذه المرة ربما تكون الأولى التي يكون المتهم فيها طالبًا من المملكة.

وأعلنت الشرطة في بيان أنها تلقت معلومات عن أنشطة الشاب السعودي في مجال المخدرات، وداهمت مقر إقامته، لتعثر على بعض المواد الخام في المنزل، بالإضافة إلى قفازات وأقنعة الوجه، ولم يتم التأكد من نشاطه في ترويج المخدرات.