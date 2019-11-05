الهويش يدير مباراة الأهلي والجندل في كأس الملك سلمان

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكام مباريات اليوم ضمن منافسات دور الـ64 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

الأهلي والجندل

ويدير محمد الهويش مباراة الأهلي والجندل المقرر إقامتها عند الساعة 8:15 مساء، ويُساعده هشام رفاعي ومحمد الحنفوش، والحكم الرابع رائد الزهراني.

ويحتضن استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، مباراة الأهلي والجندل اليوم، ويسعى الراقي لتحقيق الفوز وخطف بطاقة التأهل إلى الدوري التالي، فيما يسعى الفريق الضيف للظهور بمستوى جيد.

حكام مباريات اليوم

ويقود عبدالله الخربوش مباراة القادسية والروضة، ويُساعده بدر الشمراني وعلي كريري، والحكم الرابع عبدالله زربان، فيما يدير مواجهة الجيل والأنوار محمد مريع، ويُساعده أحمد العتيق وحسام الحبيب، وشكري الحنفوش الحكم الرابع.

وانطلقت مباريات اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين بمباراة الشرق والوحدة تحت قيادة سلطان الحربي، فيما يقود ممدوح عسيري مواجهة المجزل وطويق، ويدير الحكم عبدالله النحيت لقاء القيصومة ضد أبها.