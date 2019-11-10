الهيئة العامة للترفيه تعلن إحصائيات موسم الرياض وتصفه بالأقوى

المواطن - الرياض

أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن إحصائيات حديثة بشأن موسم الرياض تمثلت في نسبة إشغال وحجوزات الفنادق وعدد السياح والزوار بالإضافة إلى العمليات المالية في المدينة الرياض وفقاً لما رصدته الشبكة السعودية للمدفوعات “مدى”.

وبلغ عدد السياح 100 ألف سائح وخمسة ملايين وستمائة ألف زائر حتى مساء الخميس الماضي، الأمر الذي انعكس على إغلاق مقار عدد من الفعاليات بعد وصولها إلى الحد الأقصى وتجاوز ذلك قدرتها الاستيعابية.

وأظهر إحصاء رسـمي للشـبكة السعودية لـلمدفـوعـات “مـدى” انـتعاشـاً للعمليات المالية فـي مدينة الرياض بأكـثر مـن ٣٣٣ ألف عملية عبر ٢٠١ ألف بـطاقـة بنكية خـلال مـوسـم الرياض فـي أكتوبر الـماضـي بـمبلغ تجاوز ١٥٦ مليون ريال نفذ ٥٪ من عملياتها زوار من خارج المملكة.

وأكد رئيس مجـلس إدارة الهيئة الـعامـة للترفيه المسـتشار تركي بـن عـبدالـمحسن آل الشيخ أن الـموسـم يعد الأقـوى ویـقوم عـلى تـنفیذه ٢٨٠ شـركـة سعودية بـقوة 24 ألف وظيفة موسمية إضافة لأكـثر مـن 22 ألف وظيفة جزئية بمقابل مادي.