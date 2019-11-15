#الوحدة إلى نهائي اليد الآسيوي
بعد فوزه على الشارقة

#الوحدة إلى نهائي اليد الآسيوي

2019/11/15
الساعة 3:38 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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‎وسوم
المواطن - مروة نبيل

نجح فريق الوحدة الأول لكرة اليد في خطف بطاقة التأهل إلى نهائي البطولة الآسيوية الـ22 للأندية أبطال الدوري.

وفاز الوحدة على فريق الشارقة الإماراتي بنتيجة 30/ 29 في نصف نهائي البطولة الآسيوية لكرة القدم المقامة حاليًا في مدينة سام شوك الكورية.

وانتهى الوقت الأصلي في مباراة الوحدة ضد الشارقة الإماراتي بالتعادل بنتيجة 24/24، وتألق فرسان مكة وخطفوا بطاقة التأهل إلى النهائي بعد الفوز في الوقت الإضافي.

وتألق فريق الوحدة الأول لكرة اليد في منافسات البطولة الآسيوية الـ22 للأندية أبطال الدوري، حيث تصدر مجموعته بعد الفوز في 4 مباريات والخسارة في لقاء واحد، قبل أن يفوز في نصف النهائي اليوم.

وهنأت الهيئة العامة للرياضة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، ممثل الوطن فريق الوحدة الأول لكرة اليد بعد تأهله إلى النهائي.

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