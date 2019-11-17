الوحدة وصيفًا لـ بطولة اليد الآسيوية

المواطن - محمد سمعه

خسر فريق الوحدة نهائي البطولة الآسيوية الـ22 للأندية في كرة اليد، حيث أُقيمت المباراة النهائية في مدينة سام شكوك في دولة كوريا الجنوبية.

جدير بالذكر أن الوحدة كان عبر للدور النهائي في البطولة الآسيوية بعد فوزه على نادي الشارقة الإماراتي بنتيجة 30-29.

وشد حساب الوحدة عبر تويتر من أزر أبطال الفريق الوحداوي في كرة اليد حيث قال: كواسر الوحدة يتسلمون ميداليات المركز الثاني للبطولة الآسيوية الـ22، ما قصرتم يا أبطال والقادم أفضل إن شاء الله.

وأضاف حساب الوحدة: كنتم وستظلون خير سفير للوطن في لعبة كرة اليد، والقادم أفضل ولا يزال أمامنا الكثير.

جدير بالذكر أن محمد آل سالم حارس مرمى الوحدة نال جائزة أفضل حارس في البطولة، بينما فاز حسين الصياد قائد الوحدة بلقب أفضل لاعب في البطولة القارية.