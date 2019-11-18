الوحدة يخسر ضد الاتحاد السكندري وديًّا

المواطن - مروة نبيل

خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة أمام نظيره الاتحاد السكندري المصري بهدفين مقابل هدف، في المباراة الودية التي أُقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، مساء أمس الاثنين.

وافتتح الاتحاد السكندري التسجيل عن طريق رزاق سيسيه في الدقيقة 20، وسجل نجم نادي الوحدة، البرازيلي ماركوس غاليرمي التعادل في الدقيقة 28، قبل أن يحرز أحمد راشد هدف الفوز للفريق المصري عند الدقيقة 65.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة لمواجهة نظيره النصر على إستاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في المركز السابع بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 15 نقطة.