الوحدة يعبر #الشرق بهدفين في كأس الملك سلمان

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة الشرق ضد الوحدة التي أُقيمت على ملعب نادي الشرق ضمن منافسات دور الـ64 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بفوز فرسان مكة بهدفين مقابل هدف.

الشرق ضد الوحدة

وبدأت مباراة الشرق ضد الوحدة بشكل سريع، وسيطر لاعبو فرسان مكة على مجريات اللعب، ولكنهم فشلوا في هز الشباك، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط فرسان مكة بقوة بحثًا عن تسجيل هدف، وتمكن النجم كريغ غودوين من فك اشتباك التعادل السلبي في مباراة الشرق ضد الوحدة عند الدقيقة 77، قبل أن يحرز أحمد بو سعيد التعادل في الدقيقة 84.

وضغط لاعبو فرسان مكة في الدقائق الأخيرة، وحصلوا على ركلة جزاء، سددها الفرنسي نياكاتي بنجاح في الدقيقة 92، لتنتهي مباراة الشرق ضد الوحدة بفوز الفريق الضيف بنتيجة 2/1، وتأهله إلى دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.