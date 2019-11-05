#الوحدة يعبر #الشرق بهدفين في كأس الملك سلمان
ضمن منافسات دور الـ64

#الوحدة يعبر #الشرق بهدفين في كأس الملك سلمان

2019/11/05
الساعة 6:07 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة الشرق ضد الوحدة التي أُقيمت على ملعب نادي الشرق ضمن منافسات دور الـ64 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بفوز فرسان مكة بهدفين مقابل هدف.

الشرق ضد الوحدة

وبدأت مباراة الشرق ضد الوحدة بشكل سريع، وسيطر لاعبو فرسان مكة على مجريات اللعب، ولكنهم فشلوا في هز الشباك، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط فرسان مكة بقوة بحثًا عن تسجيل هدف، وتمكن النجم كريغ غودوين من فك اشتباك التعادل السلبي في مباراة الشرق ضد الوحدة عند الدقيقة 77، قبل أن يحرز أحمد بو سعيد التعادل في الدقيقة 84.

وضغط لاعبو فرسان مكة في الدقائق الأخيرة، وحصلوا على ركلة جزاء، سددها الفرنسي نياكاتي بنجاح في الدقيقة 92، لتنتهي مباراة الشرق ضد الوحدة بفوز الفريق الضيف بنتيجة 2/1، وتأهله إلى دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.


‎وسوم

هل قرأت هذا ؟
  • الشريدة لـ” المواطن” : الأمير محمد بن سلمان وضع العالم أمام مسؤولياته لمكافحة إرهاب إيران
    •
  • النص الكامل لحوار ولي العهد في الشرق الأوسط: أولويتنا هي المواطن وفخور بأنه أصبح يقود التغيير
    •
  • إيران تخطط لاستهداف القوات الأميركية في الشرق الأوسط برًا وبحرًا
    •
  • ترامب : لن نلعب في الشرق الأوسط بلا مقابل
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :