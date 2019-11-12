الوحدة يواجه #جدة وديًّا

المواطن - مروة نبيل

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، مساء يوم الأربعاء، مباراة ودية ضد نظيره جدة استعدادًا لاستئناف مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويأمل المدير الفني الأوروغوياني دانييل كارينيو في استغلال فترة التوقف الدوري، وتجهيز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة فنيًّا وبدنيًّا بأفضل شكل ممكن، ومعالجة الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة لمواجهة نظير النصر، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم 24 من شهر نوفمبر الجاري.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في المركز السابع بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 15 نقطة.