الوقت الإضافي ابتسم لـ #الهلال مرتين بالنهائي

المواطن - محمد سمعه

يقاتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من أجل الحصول على اللقب الثالث في بطولة دوري أبطال آسيا، وذلك عند مواجهة نادي أوراوا الياباني في إياب نهائي المسابقة يوم الأحد المقبل في العاصمة اليابانية طوكيو.

وقبل تغيير مسمى دوري أبطال آسيا إلى المسمى الحالي، خاض الهلال النهائي مرتين في مسمى البطولة القديم، الذي كان يحمل اسم” بطولة أندية آسيا أبطال الدوري” حيث فاز باللقب مرتين على حساب فريقي استقلال طهران الإيراني وجوبيلو الياباني.

وكانت البداية في عام 1992 حيث فاز الهلال باللقب عام 1992 بنتيجة 4-3 في ركلات الترجيح، بعد التعادل في الوقت الأصلي بهدف لكل فريق، ودخل الهلال وقتها إلى الوقت الإضافي، حيث كانت خطورة استقلال طهران واضحة، لكن الوقت الإضافي ابتسم في وقت الهلال حيث مر بسلام ولجأ الفريقان لركلات الترجيح، التي أهدت اللقب الأول للفريق الهلالي وقتها.

أما المرة الثانية فكانت في عام 2000، ووقتها تعادل الهلال مع نادي جوبيلو بنتيجة 2-2 في الوقت الأصلي.

وكرر الوقت الإضافي ما فعله مع الهلال قبل ثماني سنوات في ذلك الوقت، حيث عاد وابتسم من جديد في وجه أزرق العاصمة بعدما سجل البرازيلي سيرجيو ريكاردو الهدف الذهبي للهلال في الدقيقة الـ102 بعمر الوقت الإضافي ليُعلن الهلال بطلًا لبطولة أندية آسيا أبطال الدوري للمرة الثانية في تاريخ الزعيم.

فيديو تحفيزي لـ أوراوا قبل مواجهة الهلال

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لرابطة محبي أوراوا وهم يضعون لافتة بنتائج الفريق الياباني في دوري أبطال آسيا 2017، التي تُوج بها على حساب الهلال، من أجل تحفيز اللاعبين اليابانيين على تكرار السيناريو يوم الأحد المقبل أمام أزرق العاصمة.

بالطبع هذا السلاح سيكون محفزًا لفريق أوراوا، حيث يجب على الهلال الحذر والعمل على غلق المساحات أمام النادي الياباني، مع استغلال الهجمات المرتدة التي ستتاح من أجل تسجيل الأهداف خارج الديار، والاقتراب من تحقيق اللقب الآسيوي الثالث للزعيم.

دكتور جامعي يُثير الحماس قبل النهائي

ونشر الإعلامي الرياضي عبدالمحسن الجحلان عبر حسابه في تويتر فيديو لدكتور الجامعة وهو يتوقع نتيجة المباراة أثناء اختبار طلابه.

وقال عبد المحسن الجحلان: الدكتور كتب أثناء اختبار طلابه ” شباب إن شاء الله الهلال يفوز على أوراوا بنتيجة هدفين دون رد”.

وأضاف الجحلان: “الله يحقق توقعاته”.

وكان الطلاب ردوا على دكتور الجامعة قائلين: إن شاء الله، إن شاء الله.