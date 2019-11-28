اليوم الفرصة الأخيرة لاكتتاب الأفراد في أرامكو

المواطن - الرياض

تنتهي اليوم الخميس الفرصة الأخيرة للأفراد الراغبين في اكتتاب شركة أرامكو حيث بدأت يوم الأحد 17 نوفمبر فترة اكتتاب المؤسسات المالية والأفراد على 1.5 % من أسهم الشركة.

ومن المقرر أن تنتهي الفترة المحددة لاكتتاب الأفراد اليوم الخميس فيما تمتد للمؤسسات حتى نهاية يوم 4 ديسمبر 2019.

وأعلنت شركة سامبا المالية للأصول وإدارة الاستثمار (سامبا كابيتال) التي تدير الاكتتاب لشركة “أرامكو السعودية”- مساء أمس الأربعاء – عن نتائج اكتتاب الأفراد.

وأوضحت، الشركة، في بيان لها، أن عدد المكتتبين الأفراد بلغ 3,717,666 مكتتباً بعدد أسهم بلغ إجماليها 1,017,816,380 سهماً، والتي تمثل 32,570,124,160 ريالاً سعودياً. وأفادت أن نسبة الاكتتاب عبر قنوات الاكتتاب المتاحة للأفراد كانت 1.60% عبر الهاتف المصرفي، و23.03% عبر الصراف الآلي، و38.08% عبر المصرفية الإلكترونية، و37.29% عبر الفروع.