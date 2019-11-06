اليوم.. انطلاق مهرجان السمح الموسمي الأول في دومة الجندل

المواطن - الجوف

تفقد محافظ دومة الجندل، الدكتور طلال بن مشل التمياط، وأمين منطقة الجوف رئيس اللجنة العليا لمهرجان السمح الموسمي، المهندس عاطف بن محمد الشرعان، الاستعدادات الخاصة بمهرجان السمح الموسمي الأول، الذي ستنطلق فعالياته مساء اليوم الخميس في مدينة التمور بمحافظة دومة الجندل، واطلعا على جاهزية مقر المهرجان والاستعدادات النهائية للافتتاح.

وتجوّلا على أجنحة وأركان المهرجان، ومقر الحفل، مستمعين لشرح من رئيس بلدية محافظة دومة الجندل الرئيس التنفيذي للمهرجان المهندس فهد بن إبراهيم العنزي عن الاستعدادات وبرنامج افتتاح المهرجان، كما اطّلع الجميع على صالة الفعاليات التي يجري إنشاؤها حاليًّا على أن تنتهي في القريب العاجل، وحثّ الدكتور التمياط كافة اللجان على بذل مزيد من الجهد لإظهار هذا المهرجان بالصورة المشرّفة.

وفي ختام الزيارة رفع التمياط شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمير منطقة الجوف، على دعمه وتوجيهاته ومتابعته المستمرة لإنجاح فعاليات المهرجان الاقتصادي، والجوانب التنموية للمنطقة، كما قدّم شكره وتقديره لأمين المنطقة ولرئيس بلدية المحافظة على ما شاهده من منجز حضاري يبشر بالخير، ومثمنًا في الوقت ذاته الجهود الحثيثة والمميزة لجميع العاملين في المهرجان.