اليوم.. تحديد النطاق السعري لـ اكتتاب أرامكو

المواطن - الرياض

يترقب المستثمرون تحديد النطاق السعري لـ اكتتاب أرامكو في الطرح الأولي، اليوم الأحد، والذي سيكون موعدًا لاكتتاب الأفراد فقط، بينما سيتم الإعلان الرسمي عن سعر الطرح للأسهم المكتتب بها في 5 ديسمبر المقبل.

وذكرت البنوك في المملكة في نشرة إرشادات مقتضبة، أنه سيتم بدء فترة بناء سجل الأوامر لطرح “أرامكو السعودية” اعتبارًا من اليوم الأحد، ويستمر حتى 4 ديسمبر المقبل، وعليه سيكون اكتتاب الأفراد بناءً على سعر محدد هو النطاق السعري الأعلى الذي سيتم الإعلان عنه، وسينتهي الاكتتاب في 28 من الشهر الجاري.

نشرة الإصدار

وبحسب نشرة الإصدار، يبلغ عدد أسهم الشركة 200 مليار سهم، برأسمال 60 مليار ريال (16 مليار دولار)، بدون قيمة اسمية.

يذكر أن عددًا من البنوك والمحللون قدموا تقديرات تقييم واسعة لشركة أرامكو؛ وتراوحت ما بين 1.2 و2.3 تريليون دولار.

تقديم طلب الاكتتاب

وحددت أرامكو قائمة البنوك التي سيتم من خلالها الاكتتاب وشراء الأسهم، وسيتعين على عملاء البنوك الأخرى غير المدرجة في القائمة مراجعة أي منها للتعرف على طريقة الاكتتاب.

وهناك عدد من الطرق التي يمكنك التقدم بطلب للاكتتاب في الأسهم من خلالها، وهي إما عبر زيارة الفرع، أو الهاتف، أو الخدمات المصرفية الإلكترونية أو ماكينات الصرف الآلي أو عبر قنوات البيع الأخرى التي توفرها البنوك.

نموذج الاكتتاب

وسيكون نموذج التقديم على الاكتتاب مُتاحًا عبر البنوك المشاركة بمجرد فتح المجال للاكتتاب في الطرح، وسيتم إبلاغ كل مكتتب بعدد الأسهم التي حصل عليها بناء على كمية الأسهم المطروح وكمية العروض التي تتلقاها الشركة حيث من المتوقع أن تفوق الطلبات المعروض من الأسهم.