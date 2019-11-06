انتعاشة تاوامبا تُقلق #الرائد في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

تعول جماهير سكري القصيم كثيرًا على الكاميروني لياندر تاوامبا خلال مباراة الرائد ضد التعاون في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأشادت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بالمستوى الذي ظهر عليه تاوامبا مع نادي التعاون في الدوري، ووصفت أداءه مؤخرًا بـ”الانتعاشة”.

وأضافت أن تاوامبا ساهم في إحراز مجموع 3 أهداف في آخر مباراتين لعبهما في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث سجل هدفين وصنع هدفًا، بعد صناعته لهدفين فقط في 8 مباريات سابقة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز الثامن في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة، قبل مباراته ضد الرائد اليوم.