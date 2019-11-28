انتهاء فترة اكتتاب الأفراد في أسهم أرامكو
تستمر فترة اكتتاب المؤسسات لـ4 ديسمبر

انتهاء فترة اكتتاب الأفراد في أسهم أرامكو

2019/11/29
الساعة 12:26 صباحًا
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

انتهت منذ قليل، فترة اكتتاب الأفراد على أسهم شركة “أرامكو السعودية” والتي بدأت يوم الأحد 17 نوفمبر 2019، على أن تستمر فترة اكتتاب المؤسسات إلى يوم الأربعاء 4 ديسمبر 2019.

وكانت الشركة قد أعلنت طرح 1.5% من أسهمها للاكتتاب العام، ما يعادل 3 مليارات سهم، على أن يتم تخصيص 0.5% كحد أعلى منها للأفراد.

واكتتب الأفراد بالحد الأعلى للنطاق السعري الذي تم تحديده عند 32 ريالًا للسهم، وسيتم الإعلان عن السعر النهائي للطرح والتخصيص يوم الخميس 5 ديسمبر 2019.

وسيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للمكتتبين الأفراد من قِبل المساهم البائع وأرامكو السعودية، وفقًا لسلطتهما التقديرية المطلقة، بالتشاور مع المستشارين الماليين/المنسقين الرئيسيين.

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