انخفاض عدد المبتعثين لدى أمريكا

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

أظهرت بيانات جديدة تباطؤ نمو الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة، حيث ارتفعت نسبة التسجيل إلى 0.05 % فقط في العام الدراسي 2018-2019، وفقًا لتقرير جديد صادر عن معهد التعليم الدولي.

سبب التباطؤ:

هذه النسبة أقل معدل نمو منذ عقد، يمكن تفسير التباطؤ جزئيًا من خلال التغييرات في السياسة، حيث تم تطبيق قيود جديدة في عام 2019 لجعل الحصول على تأشيرات العمل أكثر صعوبة للمواطنين الأجانب.

كما يفسر سبب التباطؤ أيضًا بقلة أعداد الطلاب القادمين من الصين، والذين يمثلون ثلث جميع الطلاب غير الأميركيين في الولايات المتحدة، كما أبلغ الطلاب الصينيون عن بيئة أكاديمية أمريكية غير ودية في ضوء الحرب التجارية بين البلدين.

بجانب ذلك، أرسلت المملكة أيضًا عددًا أقل من الطلاب إلى الولايات المتحدة هذا العام مقارنة بالعام السابق، وانخفض عدد الطلاب السعوديين في الولايات المتحدة بنسبة 16.5% في 2018-2019.

كما أن دولاً مثل كوريا الجنوبية واليابان وإيران والمملكة المتحدة أيضًا أرسلوا عددًا قليلاً من الطلاب.

ومن الجدير بالذكر، أن الطلاب الدوليين مصدر مهم للدخل في العديد من الجامعات الأمريكية.