انستجرام قناة التسويق الأولى للشركات الصغيرة والمتوسطة

المواطن - الرياض

من المتوقع أن يصبح “انستجرام”، التابع لشركة “فيسبوك”، قناة التسويق الرئيسية لـ 73٪ من الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال السنوات الخمس المقبلة.

فمن خلال مجتمع “انستجرام” الذي يضم أكثر من مليار شخص للتواصل حول اهتماماتهم، يمكن للشركات من جميع الأحجام وفي جميع القطاعات، الوصول إلى جمهور بعقلية فريدة للاستكشاف ومنفتح على التعرّف على المنتجات الجديدة أو العلامات التجارية.

ووفقاً لبحث جديد حول الأعمال الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات ومصر والمملكة العربية السعودية، أجرته “YouGov” بتكليف من “انستجرام”، فإن 77٪ من الشركات الصغيرة والمتوسطة يستخدمون “انستجرام” كوسيلة فعالة للوصول إلى جماهير جديدة وعلى نطاق عالمي، ما يجعلها السبب الرئيسي لوجودهم على “انستجرام”. وبالإضافة إلى ذلك، قال 96٪ أن “فيسبوك” هي قناة تسويقية مهمة لأعمالهم، فيما قال 59٪ إنها تساعدهم على التواصل بشكل مباشر مع العملاء.

بدورها، قالت بريا باتيل، مسؤول تسويق المنتجات في “فيسبوك” الشرق الأوسط: “تعد الشركات الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري لاقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وغالباً ما تكون من أكثر المستخدمين إبداعاً في “انستجرام”. فسواء كانت تروي القصة الفريدة لعلامتها التجارية، أو تعرض منتجاً أو تبحث عن المبيعات المباشرة، يظهر البحث أن “انستجرام” أداة تسويقية قوية تدفع نحو خلق قيمة حقيقية للأعمال. أولويتنا هي مساعدة الشركات من جميع الأحجام على التواصل مع العملاء الحاليين والجدد لبناء علاقات أعمق سواء إلكترونياً وفي العالم الواقعي”.

وفيما يتابع أكثر من 90٪ من الأشخاص على “انستجرام” علامة تجارية، يُظهر بحث “YouGov” أن 74% من رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة يستخدمون المنصة كمكان لإظهار مدى اختلافهم عن المنافسين، و76% للوصول لعملاء جدد، و77% لزيادة المبيعات.