انشغال #الهلال يُفيد #النصر

المواطن - محمد سمعه

قدم نادي الهلال خدمة كبيرة لنادي النصر، وذلك بسبب انشغال أزرق العاصمة في الاستعداد لمواجهة نادي أوراوا الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا يوم 24 نوفمبر الجاري.

ويستعد النصر، لمواجهة الوحدة في الجولة العاشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم الأحد المقبل، في نفس يوم مباراة الهلال وأوراوا.

وإذا نجح النصر في الفوز على الوحدة، فسيصعد لصدارة دوري الأمير محمد بن سلمان برصيد 23 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن الهلال.

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إلى المنافسة بقوة على لقب الدوري من أجل الفوز بالبطولة للموسم الثاني على التوالي.

وكان النصر تُوج بلقب الدوري في موسم 2018- 2019 بفارق نقطة واحدة عن نادي الهلال.

وبعد الأزمات التي مر بها نادي النصر- مؤخرًا- بسبب تغريدات عضو النصر الذهبي السابق سعد آل مغني، بالإضافة إلى أزمة المغربي عبدالرزاق حمد الله مهاجم الفريق الأول التي انتهت مع موظفة التفتيش بمطار الملك خالد، تلقى الجمهور النصراوي خبرًا سارًّا يُعزز من استقرار الفريق للمرحلة المقبلة.

حمد الله يُسعد النصراويين:

وكانت تقارير صحافية، ذكرت أن حمد الله أبلغ القريبين منه أنه سعيد في النصر ولا يريد الرحيل عن صفوف أصفر العاصمة خلال الفترة المقبلة.

ويُعد حمد الله المعشوق الأول لدى جماهير النصر، خاصة بسبب أن أهدافه الحاسمة، نجحت في إهداء لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للعالمي في الموسم الماضي.

الديربي يُحسم بأقدام مغربية:

كما أن حمد الله حسم ديربي الرياض أمام الهلال يوم 27 أكتوبر الماضي، بتسجيله هدفين للنصر ساهما في اقتراب العالمي من منافسة الأزرق على لقب الدوري.

وكان اسم حمد الله ارتبط مؤخرًا بالانتقال للدوري الإيطالي وأحد أندية الدوري القطري، لكن اللاعب المغربي أكد ولاءه للنصر في الفترة القادمة.