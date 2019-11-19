انضم إلى أقوى الجامعات العالمية وهنا التفاصيل

المواطن - الرياض

أعلنت مسك الخيرية عن برنامج جديد للانضمام إلى أقوى الجامعات في العالم، عبر مسك للإعداد الجامعي.

وبحسب الموقع الرسمي لمسك يقدم برنامج الإعداد للمرحلة الجامعية للطلاب والطالبات مجموعة من التحديات والتجارب الحيوية لتوسيع آفاقهم وتهيئتهم نفسيًّا وأكاديميًّا للبيئة الأكاديمية الصارمة، مثل الإرشاد الأكاديمي، حيث سيتم تقديم الاستشارة للطلاب والطالبات لمساعدتهم في اختيار تخصصاتهم والجامعات العالمية التي تناسب طموحاتهم.

بالإضافة إلى برامج صيفية عالمية تحاكي التجربة الأكاديمية المستقبلية، مع تدريب وإشراف على متطلبات القبول، حيث سيتم تقديم التوجيه والمتابعة للطلاب والطالبات أثناء عملية التقديم على الجامعات من خلال:

تحديد الجامعة المناسبة لاهتمامات الطالب/ة.

تقديم الدورات لتهيئة الطلاب والطالبات للاختبارات التالية: TOEFL، IELTS، SAT، AP، A Levels

تدريب الطلاب والطالبات على كيفية كتابة مقال الالتحاق بالجامعات.

ويهدف البرنامج خلال السنتين إلى إلحاق الطلاب والطالبات بأفضل الجامعات العالمية.

ولفتت مسك إلى أنها لا تنتسب لأي من الجامعات، ولكن يهدف برنامجها إلى زيادة فرص قبول الطلاب والطالبات في تلك الجامعات، ولكن لا تضمن القبول في تلك الجامعات.

ويمكن الاطلاع على تفاصيل البرنامج عبر الرابط هنا