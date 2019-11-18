انطلاق أولى فعاليات هايكنج حفر الباطن

المواطن - فواز الأسلمي – حفر الباطن

نظم فريق هايكنج السعودية أولى الفعاليات في محافظة حفر الباطن وذلك بمشاركة عدد من أعضاء الفريق في فيضة القلت الواقعة غرب المحافظة حيث تم قطع ما يقارب الـ 7 كيلو مترات تقريبًا.

كما شارك أعضاء الهايكنج في نظافة الفيضة وغرس شتلات على أطراف الفيضة وذلك بمشاركة أمانة وصحة حفر الباطن ورابطة حفر الباطن الخضراء.

وفي حديث لـ “المواطن” قال رئيس فريق هايكنج السعودية بحفر الباطن أحمد البصيص: إنه انطلاقًا من رؤية 2030 واستشعارًا للارتقاء بالرياضة المجتمعية والثقافة التاريخية والسياحة والترفيه وحب الوطن وقيادته ومن هذا المنطلق تبدأ أولى فعالياتنا في حفر الباطن على أرض الواقع والاستمتاع بما تتميز به المحافظة من تضاريس متنوعة وطبيعة جذابة.

وأضاف البصيص: الهايكنج تعتبر في الدول الراقية رياضة متقدمة ولها مسارات وخرائط وفنادق خاصة لممارسيها وهي رياضة تجعلنا نتأمل الحاضر والماضي وعلى الجهد الذي يبذله الأجداد وكيف تحملوا ظروف الحياة والسفر.