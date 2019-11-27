انطلاق اجتماعات مجلس التنسيق السعودي الإماراتي في أبوظبي

انطلاق اجتماعات مجلس التنسيق السعودي الإماراتي في أبوظبي

2019/11/27
الساعة 5:56 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, جولة ولي العهد, حصاد اليوم
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المواطن - أبو ظبي تصوير: وام

بدأت اليوم في العاصمة الإماراتية أبو ظبي الدورة الثانية من اجتماعات مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، برئاسة كل من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد في إطار الجهود المتواصلة لتحقيق التكامل بين البلدين من خلال تعزيز التعاون الثنائي في المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

ويأتي الاجتماع الثاني للمجلس في ظل استمرارية الجهود التي يبذلها البلدان بهدف تفعيل محاور التعاون المشتركة للتكامل بينهما اقتصاديًا وتنمويًا ومعرفيًا وعسكريا فيما شارك في الاجتماع كل من أعضاء المجلس ورئيسا اللجنة التنفيذية وفريق الأمانة العامة للجنة التنفيذية.

يذكر أن المجلس كان قد عقد اجتماعه الأول في جدة العام الماضي وشهد الاجتماع الإعلان عن استراتيجية العزم التي تضمنت رؤية مشتركة للتكامل بين البلدين اقتصاديًا وتنمويًا وعسكريًا عبر 44 مشروعًا استراتيجيًا مشتركًا، حيث وضع قادة البلدين مدة 60 شهرًا لتنفيذها.

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