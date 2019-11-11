انطلاق دورة آسيوية لمدربي حراس المرمى

المواطن - مروة نبيل

افتتح عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم نزيه النصر، اليوم الاثنين، الدورة التدريبية الآسيوية لمدربي حراس المرمى “المستوى الأول”.

ونشر حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من دورة التدريب الآسيوية التي يحتضنها نادي الاتفاق في الدمام، ويُقدمها المحاضر الدولي والآسيوي حمد اليامي.

وشهد اليوم الأول من الدورة التي يُقدمها اليامي تعريفًا كاملًا بمحتويات المنهج التدريبي للدورة، والذي شمل دور مدرب حراس المرمى والأساليب التدريبية والقاعدة التدريبية، ومن الجانب العملي التعرف على المهارات الأساسية للحراس.

ويُشارك في دورة التدريب الآسيوية 18 مدربًا وطنيًّا من مدربي حراس المرمى، ومن المقرر أن تستمر فعالياتها حتى يوم 16 من شهر نوفمبر الجاري.

يُذكر أن هذه الدورة تأتي ضمن الحزمة الأولى للدورات التدريبية للمدربين الوطنيين بكافة تخصصاتهم بهدف تأهيلهم من الناحيتين العملية والنظرية.