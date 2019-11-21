انفراجة في أزمة بلعمري و #الشباب

المواطن - محمد سمعه

شهدت أزمة اللاعب الجزائري جمال بلعمري مدافع الشباب وناديه انفراجة في الفترة الحالية، بحضور المدافع الجزائري لتدريبات فريقه.

وذكر الحساب الرسمي لـ نادي الشباب عبر تويتر أن جمال بلعمري حضر إلى تدريبات الليث وذلك استعدادًا لمواجهة الفيحاء غدًا الجمعة بالجولة العاشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقالت تقارير صحافية، إن النصر ينتظر موقف الجزائري جمال بلعمري مدافع الشباب مع ناديه، للتعاقد معه في يناير 2020 أو الانتظار حتى صيف 2020 للتعاقد معه كصفقة انتقال حر.

ودخل النصر في منافسة شرسة مع الهلال لضم بلعمري المُتوج بلقب كأس أمم إفريقيا 2019 مع المنتخب الجزائري، لكن يبدو أن النصر أصبح الأقرب لحسم الصفقة.

وكشف الإعلامي الرياضي عبدالكريم الزامل السبب الحقيقي وراء خلاف المدافع الجزائري جمال بلعمري مع ناديه الشباب في الفترة الأخيرة.

وتحدث الزامل في برنامج “الديوانية” قائلًا: الخلاف ما بين بلعمري والشباب هو خلاف مالي، واللاعب يرى أن إدارة الشباب لم تهتم به ماليًّا خاصة بعد تطور مستواه وتألقه في بطولة كأس أمم إفريقيا التي تُوج بها المنتخب الجزائري.

وأضاف الزامل: قيمة بلعمري أصبحت مضاعفة، ولكن يجب أن يكون هناك تفاهم بين إدارة الشباب وبلعمري حتى يستفيد الطرفان، على سبيل المثال الشباب يُمكن له أن يُحسّن جزءًا من عقد بلعمري ماليًّا، ثم إذا جاء اللاعب الجزائري بعقد مُغر للرحيل يوافق الشباب ويستفيد ماليًا.