انقلاب سفينة تحمل 4200 سيارة

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

انقلبت سفينة الشعاع الذهبي قبالة سواحل جورجيا، وغرقت ببطء في الرمال بسبب حركة المد والجزر القوية، وكانت تحمل على متنها 4200 سيارة.

بحسب موقع نيڤي نيوز، يمكن أن تظل سفينة الشحن على حالها في البحر للعام المقبل، على حد قول قائد خفر السواحل مات باير، وهو عضو في الطاقم المُكلف بإنقاذ السفينة.

قال باير، إن السفينة لم تغرق بأكملها بل انقلبت على أحد الجانبين، وهذا الموقف يجعل من المستحيل إنقاذها دون تفكيكها وخلق مشكلة أكبر، متابعًا: نحن نريد أن نفعل هذا بشكل صحيح.

انقلبت السفينة بعد وقت قصير من مغادرتها ميناء برونزويك، على بعد نحو 112 كيلومترًا جنوب سافانا، وتم إنقاذ قائد السفينة و23 من أفراد الطاقم، 4 منهم ظلوا محاصرين لمدة 36 ساعة قبل أن يتم استخراجهم من خلال ثقب في الهيكل.

سفينة الشحن الضخمة مملوكة لشركة Hyundai Glovis، وفقًا لرويترز، وكانت تحمل سيارات Hyundai و Kia.

وتم إحاطة السفينة بصخور كبيرة؛ لمنعها من التحرك بسبب المد والجزر، وقال باير إن معدل الغرق في الرمال تباطأ بدرجة كبيرة بسبب الصخور.

وذكرت صحيفة برونزويك، أن الغواصين عملوا على إزالة النفط وغيره من الملوثات المحتملة من داخل السفينة المقلوبة، حيث تأثر نحو 47 كيلومتراً من الشريط الساحلي بالنفط والوقود الذي تسرب من السفينة، ولا يزال سبب الحادث قيد التحقيق.