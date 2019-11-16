انقلاب سيارة يقتل أمًّا وابنتها بجازان

المواطن - علي شيبان - جازان

باشرت فرق الهلال الأحمر السعودي بجازان، مساء اليوم السبت، حادثًا مروريًّا مروعًا راح ضحيته أم وطفلة وعاملة منزلية، وذلك على طريق صبيا- جيزان، فيما أصيب الأب قائد المركبة بإصابة متوسطة، بالإضافة إلى حالتين إصابتهما متوسطة.

في سياق متصل، أوضح المتحدث الرسمي باسم الهلال الأحمر السعودي بجازان، بيشي الصرخي، أن غرفة عمليات الهلال الأحمر تلقت بلاغًا على الرقم 997 عند الساعة 6.11 يفيد بوجود حادث تصادم نتج عنه انقلاب سيارة من نوع جيب تقل عائلة على طريق صبيا- جيزان بالقرب من مركز الإيواء، وعلى الفور تم توجيه ثلاث فرق إسعافية إلى موقع الحادث بإشراف الميداني المناوب بندر علواني.

وأضاف أنه عند وصول الفرق إلى موقع الحادث تبين وجود ثلاث حالات وفاة، طفلة والأم وعاملة منزلية، وحالتين إصابتهما من متوسطة إلى حرجة، بينما الأب قائد المركبة وضعه الصحي مستقر، وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين ونقلهم إلى مستشفى الأمير محمد بن ناصر لتلقي العلاج ونقل المتوفين إلى ثلاجة الموتى عن طريق فرق الهلال.