انهيار برج الضغط العالي بوادي الريم

المواطن - محمد الغبيشي - رجال ألمع

سقط أحد أبراج الضغط العالي بوادي ريم التابع لمحافظة رجال ألمع بعد حدوث انهيار أرضي بالمكان المقام فيه هذا البرج.

ومن المرجح أن يعود السبب في هذا الهبوط إلى كمية الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها المحافظة خلال الأيام الماضية.

وطالب أهالي المحافظة من القائمين على الكهرباء بضرورة حمايتهم من مثل هذه الأخطار حيث إن حدثًا كهذا كان من الممكن أن يزهق الكثير من الأرواح لولا لطف الله تعالى.

كما طالب الأهالي بضرورة وضع هذه الأبراج بعيدًا عن الكتلة السكنية وأماكن تواجد المواطنين بما يكفل السلامة للجميع عند حدوث مثل هذه الحوادث لا قدر الله، إضافة إلى ضرورة إجراء اختبارات للتربة قبل إنشاء هذه الأعمدة واختيار البيئة المناسبة لها.