بأداء غير مُطمئن .. برشلونة يهزم ليجانيس

المواطن - محمد سمعه

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة من الفوز على نادي ليجانيس بثنائية مقابل هدف، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الإسباني.

وبالطبع قدم نادي برشلونة تحت قيادة مدربه الإسباني إرنستو فالفيردي أداءً غير مُطمئن، قبل مواجهة نادي بوروسيا دورتموند الألماني في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وبدأ الشوط الأول من مباراة برشلونة وليجانيس، بتراجع في الأداء من قبل البارشا، مما مكن فريق ليجانيس من إحراز الهدف الأول عبر اللاعب يوسف النصيري في الدقيقة الثانية عشرة.

وأنهى برشلونة الشوط الأول من مباراة ليجانيس بالتأخر بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، كشر نادي برشلونة عن أنيابه الهجومية؛ حيث تمكن الأوروغوياني لويس سواريز من إحراز الهدف الأول للبارشا في الدقيقة الثالثة والخمسين.

وظل برشلونة يضغط بقوة، حتى تمكن التشيلي أرتورو فيدال من إحراز الهدف الثاني لـ برشلونة وهدف الفوز في الدقيقة الثمانين.

وأصبح رصيد برشلونة بعد الفوز 28 نقطة في صدارة الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد ليجانيس عند ست نقاط في المركز العشرين والأخير في الليجا.

وفي وقت سابق، أكدت تقارير صحافية، أن إدارة نادي برشلونة الإسباني على استعداد للتعاقد مع المدير الفني السابق لنادي توتنهام هوتسبير، الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينيو.

وأوضحت صحيفة “صن” البريطانية، أن المدير الفني لنادي برشلونة، إرنستو فالفيردي يتعرض لضغوطات شديدة، لتذبذب النتائج وتراجع الأداء، ومن المتوقع أن تلجأ إدارة البارشا إلى بوتشيتينيو في حال رحيل مدربه.

وأشارت إلى أن نادي بايرن ميونيخ الألماني يُعد من أبرز الأندية المهتمة بالتعاقد مع المدرب الأرجنتيني لخلافة كوفاتش، إلا أن الصحيفة البريطانية شددت على أن برشلونة هو الأقرب لمدرب توتنهام السابق.

وسبق أن صرح بوتشيتينيو عام 2017 أن تدريب برشلونة “مستحيل”، بسبب انتمائه لفريق السابق إسبانيول، وذلك على الرغم من تواجد مع رئيس البارشا جوسيب ماريا بارتوميو، وصديق مشترك بينهما.