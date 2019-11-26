بأمر الملك سلمان.. إعفاء الفارس وفيصل آل مقرن أمينًا لمنطقة الرياض

المواطن - واس

صدر أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتعيين الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن أمينًا لمنطقة الرياض بالمرتبة الممتازة، وإعفاء طارق بن عبدالعزيز الفارس أمين منطقة الرياض من منصبه.

وجاء في نص الأمر الملكي ما يلي:

الرقم : أ / 234

التاريخ : 29 / 3 / 1441هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391 هـ .

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 146 ) بتاريخ 10 / 6 / 1439 هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414 هـ .

أمرنا بما هو آت:

أولاً : يعفى معالي المهندس / طارق بن عبدالعزيز الفارس أمين منطقة الرياض من منصبه .

ثانياً : يعين صاحب السمو الأمير / فيصل بن عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن أميناً لمنطقة الرياض بالمرتبة الممتازة .

ثالثاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود