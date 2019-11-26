صدر أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتعيين الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن أمينًا لمنطقة الرياض بالمرتبة الممتازة، وإعفاء طارق بن عبدالعزيز الفارس أمين منطقة الرياض من منصبه.
وجاء في نص الأمر الملكي ما يلي:
الرقم : أ / 234
التاريخ : 29 / 3 / 1441هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391 هـ .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 146 ) بتاريخ 10 / 6 / 1439 هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414 هـ .
أمرنا بما هو آت:
أولاً : يعفى معالي المهندس / طارق بن عبدالعزيز الفارس أمين منطقة الرياض من منصبه .
ثانياً : يعين صاحب السمو الأمير / فيصل بن عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن أميناً لمنطقة الرياض بالمرتبة الممتازة .
ثالثاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
بأمر الملك سلمان.. إعفاء الفارس وفيصل آل مقرن أمينًا لمنطقة الرياض
صدر أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتعيين الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن أمينًا لمنطقة الرياض بالمرتبة الممتازة، وإعفاء طارق بن عبدالعزيز الفارس أمين منطقة الرياض من منصبه.
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