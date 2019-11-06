بأمر الملك سلمان.. ترقية 536 عضواً في النيابة بمختلف المراتب

بأمر الملك سلمان.. ترقية 536 عضواً في النيابة بمختلف المراتب

2019/11/06
الساعة 1:40 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمراً ملكياً كريماً يقضي بترقية 536 عضواً من أعضاء النيابة العامة إلى مختلف المراتب على سلك أعضاء النيابة العامة.
وثمن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب صدور الأمر الملكي، مؤكداً أنه يأتي في إطار الدعم اللامحدود من لدن مقام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان لجهاز النيابة العامة وبما يرسخ من طبيعة العمل القضائي في النيابة العامة وفقاً للتطلعات السامية.
وحث النائب العام أصحاب الفضيلة أعضاء النيابة العامة على مضاعفة الجهود وأن يكونوا عند حسن ظن القيادة الرشيدة والمجتمع كما عودوهم على ذلك، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وأن يديم عزهما وتوفيقهما.

 


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