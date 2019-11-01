بأمر الملك سلمان .. صندوق استثماري لقطاعات الترفيه والثقافة والرياضة والسياحة

المواطن - الرياض

نشرت الجريدة الرسمية (أم القرى)، اليوم الجمعة، نص الأمر الملكي القاضي بإنشاء صندوق استثماري يرتبط تنظيميًّا بصندوق التنمية الوطني.

وبحسب ما نشرت “أم القرى”، يختص الصندوق بما يتعلق بالفعاليات المرتبطة بقطاعات الثقافة والترفيه والرياضة والسياحة، ويهدف إلى بناء شراكات إستراتيجية لتعظيم الأثر في القطاعات المستهدفة، حيث يتشكل مجلس إدارة الصندوق من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيسًا و7 أعضاء، وأمين، على أن تنسق هيئة الخبراء بمجلس الوزراء مع الجهات ذوات العلاقة، خلال 30 يومًا بإعداد ما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

وجاء الأمر الملكي كما يلي:

أمر ملكي رقم (أ/91) وتاريخ 21/ 2/ 1441هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 1412/ 8/ 27هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 13/ 1/ 1439هـ.

أمرنا بما هو آتٍ:

أولًا: إنشاء صندوق استثماري يرتبط تنظيميًّا بصندوق التنمية الوطني، يختص بما يتعلق بالفعاليات المرتبطة بقطاعات الثقافة والترفيه والرياضة والسياحة، ويهدف إلى بناء شراكات إستراتيجية لتعظيم الأثر في القطاعات المستهدفة.

ثانيًا: يكون تشكيل مجلس إدارة الصندوق على النحو الآتي:

1- صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيسًا

2- صاحب السمو الملكي الأمير/ عبدالعزيز بن تركي بن فيصل آل سعود عضوًا

3- صاحب السمو الملكي الأمير/ عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود عضوًا

4- صاحب السمو الأمير/ بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود عضوًا

5- معالي الأستاذ/ هندي بن عبدالله السحيمي عضوًا

6- الأستاذ/ عبدالعزيز بن إسماعيل طرابزوني عضوًا وأمينًا

7- اثنان من ذوي الخبرة المالية يعينهما المجلس عضوين.

ثالثًا: يكون تمويل الصندوق من إيرادات مواسم السعودية.

رابعًا: تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء- بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة- خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يومًا من تاريخه بإعداد ما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

خامسًا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود