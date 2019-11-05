باصريح: مجموعتنا قوية وهدفنا التأهل إلى كأس آسيا

المواطن - مروة نبيل

أكد مدرب المنتخب السعودي تحت 19 عامًا، بندر باصريح على صعوبة مجموعة الأخضر في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2020.

وتحدث باصريح عن التصفيات الآسيوية قائلًا: “نهدف بكل تأكيد إلى التأهل لنهائيات كأس آسيا مع تقديم المستوى الفني المميز الذي يعكس شخصية الأخضر المعروفة”.

وتابع المدير الفني للأخضر الشاب تصريحاته قائلًا: “مجموعتنا في التصفيات من المجموعات القوية والتأهل فيها لن يكون يسيرًا لذا سيكون علينا بذل جهد أكبر”.

واختتم تصريحاته خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد، مساء اليوم الثلاثاء، قائلًا: “نمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين وكلي أمل أن يظهروا في أتم جاهزيتهم ويقدموا المستويات العالية”.

ويتواجد الأخضر الشاب في المجموعة السادسة بجوار منتخبات أوزبكستان، الهند، وأفغانستان ضمن التصفيات الآسيوية التي ستنطلق منافساتها في مدينة الخُبر، مساء يوم غد الأربعاء.