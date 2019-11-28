باعظيم تنتقل إلى السوق الرئيسية بـ تداول
إعلان بدء الإدراج فور اكتمال الإجراءات

باعظيم تنتقل إلى السوق الرئيسية بـ تداول

2019/11/28
الساعة 11:57 صباحًا
- ‎فياقتصاد, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) عن صدور قرارها اليوم المتضمن الموافقة على طلب شركة باعظيم التجارية الانتقال من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية، وذلك برأس مال 101 مليون و250 ألف ريال وبعدد أسهم 10 ملايين و125 ألف سهم.

وقالت تداول عبر موقعها الرسمي إنه بناءً على ذلك، سيتم إيقاف تداول أسهم شركة باعظيم ابتداءً من اليوم الخميس للبدء بإجراءات الانتقال، وذلك لمدة لا تزيد عن خمس جلسات تداول، كما ستعلن عن تاريخ بدء إدراج أسهم الشركة في السوق الرئيسية فور اكتمال الإجراءات.

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