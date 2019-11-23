بالأرقام .. أنياب الأسد غوميز تُرعب أوراوا

المواطن - محمد سمعه

يملك المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز، لاعب الهلال، رقمًا مميزًا من الناحية التهديفية، وذلك قبل مواجهة أوراوا الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

وتقول الإحصائية: إن غوميز نجح في إحراز 8 أهداف خارج ملعب الهلال في دوري أبطال آسيا.

ويعتمد المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني للهلال، على العديد من المفاتيح المميزة في الأزرق من أجل تحقيق النتائج الإيجابية، وهم: الإيطالي جيوفنكو، الفرنسي بافيتيمبي غوميز، سالم الدوسري، محمد كنو، سلمان الفرج، كاريلو، علي البليهي، ياسر الشهراني، جانج هيون سو.

وستتجه الأنظار بقوة في مباراة الغد في فريق الهلال إلى جيوفنكو وغوميز وكاريلو، خاصة أن الثلاثي الهجومي سيكون عليه عبء إحراز الأهداف خارج الديار من أجل الاقتراب بالهلال للفوز باللقب الآسيوي.

وكان المدرب ساتوشي أوتوسكي، مدرب أوراوا، أكد أن كاريلو هو عنصر الخطورة الأبرز في صفوف الهلال، الذي يجب عمل ألف حساب له في لقاء العودة.

أما بالنسبة لفريق أوراوا فمع عودة الحارس الياباني نيشيكاوا سيتم إضافة قوة مميزة لفريق أوراوا في مركز حراسة المرمى، خاصة أن نيشيكاوا لم يُشارك في مباراة الذهاب بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات.

ويعتمد المدرب أوتوسكي على العديد من اللاعبين القادرين على صناعة الفارق في نادي أوراوا مثل “ماكينو في خط الدفاع، هاشيوكا الظهير الأيمن، سكيني الظهير الأيسر، فابريسيو وإيفرتون في خط الوسط، شينزو كوروكي في خط الهجوم”.