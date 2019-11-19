بالأسماء.. ترقية قيادات شابة برئاسة الحرمين

المواطن - مكة المكرمة

أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس قرارًا بعدد من الترقيات للقيادات الشابة بالرئاسة ووكالتها بالمسجد النبوي.

يأتي ذلك دعمًا من الرئيس العام للمثابرين والمتميزين من شباب الرئاسة القياديين الذين أثبتوا جدارتهم واستحقاقهم لما أنيط بهم من مهام وأعمال قيادية في خدمة الحرمين الشريفين.

وأكد السديس على أن الرئاسة ومنسوبيها يسيرون بخُطى ثابتة وبعمل مجدّ وبأعلى معايير الجودة والتميز نحو تحقيق الرؤية المباركة لبلادنا (2030).

وجاءت الترقيات على النحو التالي:

المرتبة 12:

بدر بن عبدالله عبدالمحسن الفريح

المرتبة 11:

محمد بن حماد حمدي المطرفي

سلمان بن صالح محمد المقوشي

سارة بنت مقبل محمد الحيسوني

عبدالرحمن بن سعد عبدالرحمن الشهري

محمد بن عبدالله عبدالكريم السعوي

المرتبة 10:

أحمد بن عبدالعزيز عبدالله الحميدي

ياسر بن محسن حمدان الجيار

عبدالله بن عبدالرحمن محمد الحيدر

هاني بن جمعان ماطر الحسيني

علي بن الإمام حميدة الشنقيطي

سطام بن منير عويض المطرفي

فايز بن عبدالرحمن محمد الحارثي

محمد بن راشد بخيت المرواني

بدر بن صالح عبدالله آل الشيخ

نايف بن ذياب سالم الجحدلي

جمعان بن رديفان ضفيدع الجهني

تركي بن عبدالله محي الدين مليباري

وسام بن محمد محي الدين مقادمي

نايف بن مشهور ناشي المطرفي

أحمد بن عيد معيض الوذيناني

المرتبة 9:

سلطان بن سعود بن سعد المسعودي

علي بن حامد مهل النافعي

عبدالرحمن بن عبدالكريم سالم الحنيني

سليمان بن محمد سليمان البطحي

شاكر بن مسعود لويفي العصيمي

إبراهيم بن محمد إبراهيم شيبة

خالد بن محمد خلف الحارثي

محمد بن إسماعيل خليل نخال

سطام بن سعود حميد الريشي

عادل بن احمد سليم الصاعدي

المرتبة 8:

محمد بن عقال ربيع الندوي

يزيد بن يوسف عبدالله الوابل

محمد بن عبدالرحمن محمد الدثيني

عمر بن عبدالعزيز عبدالله الحميدي

أحمد بن محمد مريع عسيرى

عبدالله بن عبدالعزيز عبدالله السويح

المرتبة 7:

هاني بن إبراهيم على الأنصاري

عبدالعزيز بن مرزوق هلال اللحياني

محمد بن صالح محمد المالكي

فواز بن عابد عبدالله القارحي

المرتبة 6:

طارق بن محمد حريز الدعدي

عبدالله بن عليثه عطيه الله العمري

عبادي بن عبيد الله معلي الصبحي

المرتبة 5:

رائد بن سافر عجيل الجهني